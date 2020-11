Da bandiera di guerra a gonfalone.

Oggi il Gonfalone ha assunto i più alti onori come simbolo municipale, segue il Sindaco con la fusciacca ed entrambi sono il simbolo del Comune al quale si deve sempre rispetto. Ma l’origine di questo stendardo dei Comuni ha una sua origine guerriera, pensate che è giunto a noi attraverso l’antico francese gonfanon, a sua volta dal francone, lingua di ceppo germanico, gundfano. In origine era la bandiera di guerra dei Franchi in tedesco die fahne, vuole dire bandiera ed oggi è il più alto simbolo municipale, simbolo di identità ed appartenenza. Viene anche scritto confalone ed anticamente chi custodiva e portava questo vessillo ed il termine passò poi a indicare specifiche magistrature, soprattutto nelle città toscane, gonfalone di giustizia, istituito a Firenze nel 1289 come capitano di mille armati posti a difesa dei magistrati del popolo contro i magnati, e poi, con gli “Ordinamenti di Giustizia”, messo a capo del collegio dei priori, per divenire in seguito capo del governo civile fino all’avvento del principato. Ricordiamoci sempre di tenere sempre altro il nostro amato Tricolore e nel ricordo di chi ha dato la vita per la nostra bandiera non calpestiamola mai!

Favria, 7.11.2020 Giorgio Cortese

C’è qualcosa dentro di noi che nessuno ci può toccare né togliere, se noi non vogliamo. Si chiama speranza!

Commenti