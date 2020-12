DA AUTOINGROS TAMPONI AUTODIAGNOTISTICI COVID GRATUITI PER LE FESTE NATALIZIE

Inizia oggi e terminerà il 9 gennaio (o fino a esaurimento scorte), l’iniziativa di Autoingros di Corso Rosselli a Torino, la concessionaria che fa capo al Gruppo Intergea leader nella distribuzione auto in Italia, che si propone di offrire alla propria clientela la possibilità di effettuare un test autodiagnostico per il Coronaviruse di trascorrere serenamente le festività natalizie.

Durante il periodo che va dal 29 dicembre al 9 gennaio, all’ingresso del dealer un incaricato, dopo aver rilevato la temperatura e i dati del cliente e acquisito la dichiarazione che, per quanto di sua conoscenza, non sia stato in contatto con persone positive nei 15 giorni precedenti, consegna il kit per la autosomministrazione del test rapido. Il cliente, seguendo le istruzioni, potrà così effettuare il tampone in autonomia in apposita area dedicata dove, con garanzia della massima riservatezza e privacy, avrà modo di acquisirne l’esito.

“L’iniziativa è in linea di continuità con quella che è da sempre la filosofia di Autoingros” dichiara Luca di Tanno, Amministratore Delegato della società torinese “di offrire servizi in grado di stabilire una relazione e una vicinanza al cliente nella sua mobilità. In auto, ma non solo. Con il test rapido, infatti, i nostri clienti potranno vivere questo periodo natalizio con maggiore serenità e, pur in un momento di grande attenzione a rispettare le regole di distanziamento, le norme e le precauzioni dettate per l’utilizzo di test rapidi, proteggere i parenti e gli amici con i quali pensano di passare qualche momento di festa.”

• Autoingros nasce a Borgaro Torinese nel 1993 come concessionaria per i brand FCA, allora Gruppo Fiat. Nel 2018 si è infatti celebrato il venticinquesimo anniversario di una realtà che si è distinta sul mercato di Torino e provincia, e non solo, per le strategie di vendita, per le politiche di prezzo e per la qualità dei servizi, contribuendo a innovare un settore delle vendite dell’automobile che in questi ultimi cinque lustri di vita è mutato in modo radicale. Tra le peculiarità che distinguono questa insegna, spicca l’esperienza sul web. A inizio millennio Autoingros è tra le prime in Italia ad avere una presenza su Internet, facendone un efficace strumento di vendita, in particolare, per l’usato non solo in Italia.

Info Autoingros: Tel. 011 3350311

