CUORGNÈ. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, l’amministrazione di Cuorgnè organizza per sabato 5 marzo una Camminata Non Competitiva per le vie del centro cittadino con ritrovo alle 14,30 nella piazzetta interna del palazzo comunale ed arrivo alle 15 nell’ex-chiesa della Trinità, dove si terrà un breve incontro con il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO4 Fabrizio Bogliatto, Michela Miletta e l’équipe del Consultorio familiare ASL TO4 coordinata da Simona Pelissetto.

Sarà l’occasione per presentare i servizi promossi a favore delle donne, attivi e/o in ripartenza sul territorio, in un’ottica di prevenzione e promozione della Salute.

L’iscrizione sarà possibile fino a 5 minuti prima della partenza e costerà 5 euro. Il ricavato verrà devoluto alla “Casa delle Donne” ed al “Centro di Aiuto alla Vita CAV” di Cuorgnè. Ai primi 100 iscritti verrà donato uno zainetto con sorpresa.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Cuorgnè e dall’ASL TO 4 in collaborazione con la Pro Loco di Cuorgnè, l’Associazione Arte e Commercio ed i Gruppi di Cammino dell’ASL TO4.

