CUORGNE’. Un week end speciale aspettando il Natale

Un sabato e una domenica di sole e clima mite ha fatto da cornice al consueto mercatino natalizio ospitato in piazza d’armi. Il sabato gli Elfi degli Allodieri, hanno portato lo spirito natalizio per le vie della Città delle 2 Torri. La domenica la presenza dei Babbi Natale in Vespa dell’Orient Express hanno aggiunto una nota di allegria e il trenino Lilliputziano ha trasportato gruppi di bambini in giro per la Città.

L’assessore al commercio Carmelo Russo ringrazia i vespisti e gli sponsor che hanno permesso che il trenino girasse gratuitamente e che sono: Borga Serramenti, Ciancio Daniele Costruzioni, Curcio Costruzioni, Orme Calzature, Reale Mutua agenzia di Cuorgne e Zerboglio Gioielli.

Commenti