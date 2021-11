CUORGNÈ. Continuano a Cuorgnè i lavori per la sistemazione di parte del tetto del palazzo municipale. Ad eseguirli è la ditta F.lli Paonessa di Torino, che aveva ottenuto l’affidamento dell’appalto lo scorso 16 settembre previa consultazione di più operatori economici invitati a presentare la propria “manifestazione d’interesse”. La proposta più conveniente per il Comune (vale a dire quella con il maggior ribasso) era stata avanzata proprio dai Fratelli Paonessa: Il 10,89% portando l’importo complessivo a 110.500 euro. Il progetto Definitivo-Esecutivo, approvato dalla giunta Pezzetto il 12 agosto, era firmato dall’architetto Renzo Bounous e [...]



