CUORGNE’. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare le violenze in ambito familiare, i carabinieri hanno arrestato un 52enne per stalking e violazione di domicilio.

I fatti si sono svolti a Cuorgnè (TO) dove i militari della locale Stazione sono dovuti intervenire in quanto l’uomo si era introdotto all’interno dell’abitazione della ex compagna, nei confronti della quale nel recente passato aveva messo in atto condotte moleste attraverso pressanti telefonate e invio di sms nel tentativo di convincerla a riallacciare il rapporto.

Una volta all’interno ha iniziato una accesa discussione con il figlio minorenne, unico presente in casa, che lo invitava ad uscire.

In risposta l’uomo ha iniziato a danneggiare varie suppellettili e al rientro in casa della ex convivente tentava di aggredirla ma l’intervento dei carabinieri, nel frattempo giunti sul posto, consentiva di bloccarlo evitando più gravi conseguenze.

L’uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Ivrea in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

