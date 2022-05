L’“Associazione Attività e Commercio” di Cuorgnè ha nominato nei giorni scorsi il nuovo direttivo. Presidente è Maurizio Scafidi (vice-presidente uscente) che gestisce un’attività di caffetteria e ristorazione in Via Brigate Partigiane; Vice Presidente Cinzia Gariazzo, proprietaria di “Foto-Idea” in Piazza Pinelli (“un nuovo ingresso che darà la spinta necessaria a trovare nuove idee”); Tesoriere Carlo Fenoglio Gaddo’, titolare di “Area 33” in Via Torino, riconfermato nel ruolo che già ricopriva.

I Consiglieri sono Barbara Villanis del “Modulo Gamma” di Via XXIV Maggio (presidente uscente) che ha l’incarico di seguire le comunicazioni social; Sergio Seren Rosso [...]