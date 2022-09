CUORGNE’. E’ stato un ritorno fortunato, quello del Torneo di Maggio cuorgnatese, svoltosi eccezionalmente all’inizio di settembre. Smentendo le previsioni di pioggia, il tempo si è mantenuto stabile e con clima non freddo nemmeno alla sera, così che non ci sono stati intoppi. Tutto è filato abbastanza liscio, con una partecipazione che non è stata quella di venticinque o trent’anni fa ma comunque apprezzabile. Meglio così del resto: fra norme sulla sicurezza e criticità di una pandemia non conclusa, le folle straripanti di un tempo non sarebbero state auspicabili! Con minori [...]



