CUORGNE’. Salgono a sei i casi positivi in città

CUORGNE’. Coronavirus: salgono a sei i casi positivi in città.

Lo conferma il sindaco, Beppe Pezzetto, a capo dell’unità di crisi comunale allestita per l’emergenza Covid-19.

QUI I DATI DI TUTTI I COMUNI A NORD DI TORINO

Intanto, grazie alle buone relazioni, anche professionali, del sindaco Beppe Pezzetto è arrivato del prezioso materiale da parte della Comunità cinese.

“Voglio di cuore ringraziare l’Associazione culturale italo cinese presente anche nella nostra Città Hui Song, e il Suo presidente Mr. Chen Yong Li e Mrs. Gu Ai lian, così come voglio ringraziare il Presidente dell’Angi Mr. Chen Ming per il prezioso materiale donatoci – continua Pezzetto – il materiale verrà consegnato nella massima parte all’Ospedale cuorgnatese in modo tale possa essere utile sia agli operatori che ai pazienti, altro al Ciss 38 che provvederà a consegnarlo alle persone che si ritengono più fragili, alla nostra Casa di Riposo, una parte alle forze dell’ordine e al personale comunale che opera in prima linea (polizia municipale, cantonieri, protezione civile) ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa”.

“Ho molto apprezzato – conclude Pezzetto – questo gesto e ringrazio anche gli amici Cinesi con cui ho avuto l’opportunità di lavorare che si stanno adoperando dalla Cina per trovare ulteriore materiale, grazie di cuore”.

Commenti