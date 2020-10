CUORGNE’. Riparte l’Università della Terza Età

Mercoledì 14 ottobre torna a Cuorgnè l’Unitre, le cui attività erano state interrotte bruscamente a causa della pandemia. L’inaugurazione si terrà alle 15,30 e prevede la Presentazione a cura di Giorgio Cortese; Canti del Coro Gran Paradiso; l’Illustrazione del programma di corsi, conferenze, laboratori, iniziative, gite e passeggiate della stagione 2020-2021.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Biblioteca oggi martedì 6 ottobre e giovedì 8 ottobre dalle 10 alle 13 oppure in corso d’anno durante le conferenze del mercoledì, dalle 15,30 alle 17. Le conferenze si svolgeranno, come di consueto, nell’ex-Chiesa della Trinità di Via Milite Ignoto. Per informazioni contattare Maria Calvi Di Coenzo al n. 347.3617703.

