CUORGNE’. Ricominciano gli “Aperibook”

Ricominciano a Cuorgnè gli “Aperibook” del sabato mattina: non più in Biblioteca per motivi di distanziamento ma nell’ex-Chiesa della Trinità. Il primo di questi “Incontri con l’Autore” si terrà sabato 10 ottobre dalle 10,30 alle 11,30 e sarà seguito dal consueto aperitivo, offerto dalla caffetteria “C’era una volta Elsa” di Via Torino 2.

Ad essere presentati, sotto il titolo “Quando la fragilità e la sofferenza femminile diventano forza e coraggio” saranno i romanzi “Fiori di Loto” di Manuela Chiarottino e “Vorrei essere come sono” di Piera Giordano.

Si tratta dell’incontro che era stato programmato per sabato 7 marzo e che venne annullato per il precipitare della situazione epidemica generale. I “Salotti letterari” sono organizzati dalla Città di Cuorgnè – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica e sono gratuiti.

