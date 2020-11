CUORGNÈ. Regolamento del Consiglio comunale

È stato parzialmente modificato dal consiglio comunale di Cuorgnè, nel corso della sua ultima seduta, il Regolamento per il proprio funzionamento e per quello delle commissioni. “E’ una modifica – ha spiegato il sindaco Pezzetto – resasi necessaria in quanto il numero dei consiglieri è variato rispetto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti