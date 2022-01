CUORGNE’. Il milione e passa di euro destinati alle case di edilizia popolare non rappresentano l’unico finanziamento ottenuto dal Comune di Cuorgnè in questi primi mesi di nuova amministrazione. Sono in arrivo anche i fondi per opere di messa insicurezza del territorio.

Il 28 dicembre 2021 è arrivata la comunicazione da parte della Regione Piemonte dello stanziamento di 30.000 euro per la realizzazione di un muro di consolidamento sulla strada comunale in Località Giaudrone (nella frazione Ronchi San Bernardo). L’intervento si era reso necessario dopo uno smottamento ed avrebbe dovuto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.