L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha ricevuto questa mattina nella sede dell’Assessorato il direttore generale dell’Asl To4, Stefano Scarpetta, per fare il punto sulla situazione del Pronto Soccorso di Cuorgnè.

Da una nota stampa della Regione, si apprende che:

“L’Asl To4, in accordo con l’Assessorato alla Sanità, ha lavorato e lavora per riattivare il Pronto Soccorso, impiegando tutte le risorse economiche, organizzative e strategiche disponibili.

L’Azienda ha bandito per la seconda volta una gara di servizi per acquisire il necessario personale medico specialista (per il PS e per la sala gessi), insieme a numerosi concorsi finalizzati al reclutamento di medici strutturati, ultimo dei quali per Ortopedici.

Ad oggi, la non riapertura non è quindi frutto di una mancata volontà, ma è esclusivamente connessa alla disponibilità di personale medico specialistico la cui carenza è purtroppo diffusa a livello nazionale, soprattutto nelle aree più periferiche.

I passaggi sopra menzionati sono stati, di volta in volta, condivisi con le amministrazioni locali, che si sono mostrate disponibili e responsabili nel comprendere la necessità di una riattivazione non solo secondo i criteri stabiliti dalla normativa (DM70), ma con garanzie di sicurezza e continuità, a dimostrazione che la salute dei cittadini è sempre stata priorità di tutti gli attori coinvolti“.

