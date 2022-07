Per la riapertura del Pronto Soccorso di Cuorgnè si prospetta un nuovo rinvio. Lo dice chiaramente un comunicato dell’Assessorato Regionale alla Sanità, emesso giovedì 30 giugno, dopo un incontro fra l’assessore Icardi ed il direttore dell’ASL TO 4 Stefano Scarpetta. Scarpetta ha ribadito che “l’ASL, in collaborazione con l’Assessorato, ha lavorato e lavora per riattivare il Pronto Soccorso, impiegando tutte le risorse economiche, organizzative e strategiche disponibili”. Ha anche ripetuto che è stata indetta “per la seconda volta una gara di servizi per acquisire il personale medico specialista (per Pronto Soccorso [...]



