Dura presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale di Cuorgnè nei confronti dell’ASL: stavolta ha davvero perso la pazienza e ce n’era ben donde! Dopo aver cercato il dialogo per mesi ed essersi fidata delle rassicurazioni ricevute rispetto alla riapertura del pronto Soccorso, negli ultimi tempi aveva già assunto posizioni piuttosto critiche. Poi è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: manca il personale per la Sala Gessi e quindi il Pronto Soccorso non può riaprire. Nessuna ipotesi di date né impegni concreti. Di fronte alle rimostranze del sindaco [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.