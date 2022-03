CUORGNÈ. Dopo Castellamonte e Rivarolo, anche Cuorgnè ha manifestato contro l’invasione dell’Ucraina ed in favore della pace. Il presidio si è tenuto giovedì 3 marzo in Piazza Boetto dalle 18 alle 19, anche questo in forma statica per via delle normative anti-Covid. Vi ha partecipato un buon numero di persone, considerando che a quell’ora non tutti avevano la possibilità di essere presenti.

Oltre ovviamente al sindaco di Cuorgnè Giovanna Cresto, padrona di casa, [...]