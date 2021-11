CUORGNE’ – E’ deceduto martedì 2 novembre l’ex-sindaco di Cuorgnè Nicola Placanica, l’ultimo della Prima Repubblica. Calabrese di nascita ma cuorgnatese d’adozione, funzionario dell’USL 38 (poi diventata ASL), fece parte dell’amministrazione cittadina per quindici anni, dapprima come assessore poi come sindaco, infine come capogruppo di opposizione.

Militante del Partito Socialista Italiano, entrò in consiglio nel 1985 e già allora era considerato uno dei papabili per la carica di primo cittadino: gli era poi stato preferito Trentino Edantippe, che quell’incarico lo aveva retto per qualche mese prima della scadenza elettorale. Cinque anni [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.