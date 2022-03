“Cuorgnè c’è” contesta il modo in cui vengono compilati i verbali delle sedute di consiglio comunale e mercoledì 23 marzo ha votato contro la loro approvazione. Aveva anche presentato un’interrogazione su questo punto, collocata come da prassi in fondo all’ordine del giorno ma mancante dell’Oggetto così come l’Interrogazione e l’Interpellanza dei “Moderati e Indipendenti”.

I verbali erano riferiti alle ultime due sedute, tenutesi rispettivamente il 29 dicembre 2021 ed il 26 gennaio 2022. Il motivo di questa doppia approvazione – ha spiegato il sindaco Cresto – risiede nel [...]



