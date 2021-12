E’ deceduto la scorsa settimana Pier Carlo Malano, 79 anni, molto conosciuto a Cuorgnè per il suo lavoro in banca e per il suo impegno nella vita associativa. Si trattasse di volontariato al servizio della collettività o di attività ricreative, era attivo in diverse associazioni dove spesso – viste le sue competenze professionali – gli era stato affidato l’incarico di tesoriere.

Era stato presidente del locale Comitato della Croce Rossa e, grazie alla conoscenza delle problematiche sanitarie, maturata sul campo, aveva donato un defibrillatore alla Casa di Riposo “Umberto I”. Aveva prestato servizio [...]