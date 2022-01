Soldi in arrivo a Cuorgnè con i fondi del PNNR. Si tratta di finanziamenti consistenti e destinati a finalità sociali ed ambientali insieme: oltre un milione di euro con i quali si provvederà all’efficientamento energetico della case popolari di via Peradotto e Via Perrucchetti.

La notizia è arrivata nei primi giorni del nuovo anno e l’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione così come il consigliere regionale Mauro Fava, che a Cuorgnè risiede. Fava è stato consigliere comunale fino alle elezioni di ottobre ed assessore fino al suo approdo in [...]



