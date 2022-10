CUORGNE’. E’ stato trovato cadavere nel suo letto, nella casa in viveva da solo, il geometra cuorgnatese Gian Carlo Fenoglio, 74 anni. E’ accaduto venerdì 7 ottobre e solo una settimana più tardi la Procura eporediese ha dato il nulla osta per lo svolgimento del funerale: esequie venerdì 13 alle 14,45 nella parrocchia di San Dalmazzo mentre il rosario è stato recitato la sera di giovedì sempre in parrocchia.

Il geometra Fenoglio era nato nel marzo del 1948 a Cuorgnè, dove si era trasferita la famiglia, originaria di Prascorsano: i genitori erano titolari di un [...]