CUORGNE’. Nova Coop al fianco della San Vincenzo

<In questo momento di difficoltà per molte persone il nostro ruolo, come cooperativa di consumatori, è essere vicini alle persone in difficoltà e alle realtà che le supportano. É stato così per tutta questa pandemia e continua ad esserlo in questa nuova Fase – dichiara Enrico Nada, Responsabile Politiche Sociali di Nova Coop – questo gesto vuole essere un esempio anche per i nostri soci e clienti perché continuino a donare prodotti a questo progetto attraverso i cestoni presenti all’uscita dell’Ipercoop”.