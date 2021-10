Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Davide Pieruccini, sei sorpreso del risultato?

Non ne sono sorpreso. Siamo partiti tutti alla pari e qualsiasi lista avrebbe potuto vincere o perdere, come dimostra il poco distacco fra una e l’altra. Non la considero una sconfitta perché abbiamo posto le basi di un nuovo movimento politico cuorgnatese: abbiamo puntato sui giovani e sono molto contento di averlo fatto.