CUORGNE’. Minaccia un imprenditore con un coltello per i soldi, arrestato. I carabinieri di Rivarolo hanno arrestato un italiano di 41 anni, residente a Cuorgnè, perché destinatario di una misura cautelare in carcere per violenza, minaccia, violazione di domicilio e possesso di un coltello.

