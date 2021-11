CUORGNE’ – Litiga per il parcheggio e gli punta una pistola. E’ successo l’altra mattina, in un cortile tra piazza Boetto e via Garibaldi: due uomini hanno iniziato a discutere per un parcheggio fino a che, uno dei due, ha estratto una pistola e l’ha puntata verso l’altro uomo.

In molti hanno assistito alla scena e, appena hanno visto estrarre l’arma, si sono dati alla fuga. Compreso la vittima delle minacce.

Immediata la chiamata al 112 dei carabinieri. L’uomo che aveva estratto la pistola è stato fermato poco dopo, nei pressi della sua abitazione a Cuorgnè. [...]