CUORGNE’. È stata la cornice fastosa e accogliente di Palazzo Farina a Rivarolo, messo a disposizione con la cordiale ospitalità di sempre dai proprietari, ad accogliere la bella festa per il trentennale di attività del club Inner Wheel Cuorgnè e Canavese.

Per l’occasione, ad affiancare la Presidente Nella Falletti Geminiani è arrivata la Governatrice del Distretto 204, Maria Sangalli Megale, che ha avuto parole di elogio per i tre decenni di attività e in particolare per i “services” realizzati nei mesi scorsi dal sodalizio: la messa a [...]



