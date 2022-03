“A volte ho pensato di lasciare. Ho avuto momenti di sconforto in cui mi chiedevo: perché è capitato proprio a me? Cos’ho fatto di male? Mi ero specializzato in ostetricia ed ho dovuto fare il becchino: sono il medico che ha effettuato più ispezioni cadaveriche al mondo. Me ne vergogno”.

A parlare è Domenico Bartolo, il dottore di Lampedusa, ora eurodeputato del Partito Democratico, che giovedì 10 marzo è stato protagonista di un affollatissimo incontro tenutosi alla Camera del Lavoro di Cuorgnè.