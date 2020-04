CUORGNE’. In ospedale arriva uno dei medici volontari del Governo

In arrivo a Cuorgnè uno dei medici volontari mandati dal Governo.

Nicola Tondini è uno dei 22 medici volontari che ieri pomeriggio sono atterrati all’Aeroporto di Torino Caselle, che il Governo ha messo a disposizione degli ospedali piemontesi.

Ed è stato destinato all’ASL TO4.

Medico urgentista, 55 anni, proveniente dalla Sardegna, ha alle spalle una carriera ventennale in pronto soccorso e nel servizio 118 e la passione di dedicare la propria esperienza professionale a sostegno dell’umanità.

Da anni svolge missioni all’estero, nell’ambito di “Medici senza Frontiere” e di altre Ong, anche ora che da un anno è medico di famiglia a Olbia.

In questo difficile momento di emergenza sanitaria ha deciso di mettersi a disposizione della sua e nostra Italia. Da oggi, venerdì 3 aprile, prende servizio all’Ospedale di Cuorgnè.

“Ringraziamo con riconoscenza e gratitudine il dottor Tondini per il grande cuore che ha dimostrato, lo accogliamo nella nostra squadra con grande affetto – riferisce il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Lorenzo Ardissone.

La stessa riconoscenza e gratitudine che voglio arrivi, a nome mio personale, dell’intera Direzione Generale e, ne sono certo, dell’intera comunità, a tutti i nostri operatori sanitari – medici, infermieri, tecnici – e operatori socio-sanitari che ogni giorno lavorano con abnegazione, senso del dovere e sacrificio. Sono il nostro orgoglio.

Senza dimenticare, in questo abbraccio virtuale collettivo, i molti medici già dipendenti di questa Azienda, ora in pensione, che hanno deciso di rientrare in servizio”.

