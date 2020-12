CUORGNÈ. Immobile sequestrato alla ‘ndrangheta: parte il cantiere dei lavori di riqualificazione

Sono finalmente avviati a Cuorgnè i lavori per sistemare l’edificio di Località Cascinette sequestrato alla ‘Ndrangheta ed assegnato all’Associazione Mastropietro per l’accoglienza abitativa di persone con difficoltà sociali: presto l’immobile potrà quindi essere utilizzato. La spesa complessiva di 32.000 euro viene sostenuta per metà dalla Regione e per [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti