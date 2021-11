Il Pd regionale all’attacco del Comune di Cuorgnè che, per mancanza di risorse a bilancio, ha rifiutato di acquisire al patrimonio la villa del boss della ‘ndrangheta Giovanni Iaria, confiscata nel 2018.

“La lotta alle mafie non può essere solo repressione, ma necessita dell’impegno della società e di tutte le istituzioni – dice il consigliere regionale Pd, Domenico Rossi – il comune di Cuorgné non è solo. Invece di rifiutare chieda collaborazione e anche la Regione sarà al suo fianco. Sconcertante che un’azione simbolicamente forte venga definita piantare una bandierina“.

“Poche scuse: sono ormai diversi anni che è possibile utilizzare un bando regionale costruito ad hoc per i beni confiscati, pensato per i Comuni in difficoltà economiche – aggiunge il collega Diego Sarno -. C’è poi l’Associazione Avviso Pubblico, ovvero una realtà associativa nazionale a cui aderisce la Regione e fornisce gli strumenti necessari per casi come questo“.

