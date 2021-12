CUORGNÈ. Il Comune di Cuorgnè non rinuncia a recuperare il credito di ben 288.659 euro che vanta nei confronti del fallito Consorzio A.S.A. Una bella somma, che l’amministrazione cuorgnatese anticipò a suo tempo per “Servizi Aggiuntivi” e che non vennero mai rimborsati. Questi soldi vennero inseriti dall’A.S.A. nei Piani Finanziari relativi alla Raccolta Rifiuti per gli anni 2007, 2008 e parte del 2009.

Se n’è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale allorché il sindaco, nel corso delle ””omunicazioni” rese in apertura di seduta, ha spiegato che si era dovuto ricorrere ad [...]



