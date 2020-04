Il Comune di Cuorgnè ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza alimentare dovuta al Covid-19.

Quanto donato mediante bonifico (senza spese) sarà destinato alle famiglie di Cuorgnè in difficoltà per l’acquisto di alimenti e generi di prima necessità.

IBAN da utilizzare: IT69Z0200830450000000512125 con causale “spesa per tutti”

Si ricorda che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore degli enti locali territoriali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano gli incentivi fiscali previsti dall’art. 66 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.

