Grandi lavori e Cuorgnè… e notevole caos, soprattutto nei primi giorni. Dal 6 aprile è infatti aperto il cantiere per la realizzazione del lotto N. 1 relativo alla “Riqualificazione di Via Torino e Piazza Martiri della Libertà”. Si tratta della creazione di un attraversamento pedonale rialzato all’incrocio fra la citata Via Torino, Via Carlin Bergoglio e Corso Dante, che comporta chiusure parziali al traffico di alcuni tratti di strada, divieti di svolta, diminuzione dei parcheggi disponibili. Via Torino è inaccessibile dall’inizio (incrocio con via Ivrea) fino all’”Eurospin”; da Via Bergoglio si può [...]



