La questione dei lavori stradali in diverse zone di Cuorgnè è approdata mercoledì 27 aprile in consiglio comunale: se n’è parlato diffusamente in seguito ad un’interpellanza presentata dai due rappresentanti di “Cuorgnè C’è”. Lidia Perotti e Davide Pieruccini chiedevano al sindaco ed all’assessore competente di fornire notizie sugli interventi programmati per il 2022, in particolare su quelli più impattanti, riguardanti rispettivamente l’area intorno a Piazza Martiri della Libertà ed il ponte di Via Ivrea “che potrebbe venir chiuso per un periodo non definito”. L’intento era quello di “evitare il diffondersi di preoccupazioni [...]



