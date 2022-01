“Basta tagli ai servizi, la Regione dica chiaramente quale sarà il destino dell’ospedale di Cuorgnè”. I sindaci di Rivarolo, Cuorgnè, Pont e Castellamonte, insieme ai colleghi presidenti delle tre unioni montane del Canavese occidentale, lanciano un appello alla Regione. “Il periodo che stiamo affrontando ha messo in luce la situazione preoccupante della sanità territoriale, privata per anni di risorse economiche ed umane, resa fragile da scelte non oculate, ora visibili a tutti”. A Cuorgnè il pronto soccorso è chiuso da oltre un anno e, di recente, si è sommata la sospensione di alcune attività ambulatoriali ed ospedaliere. “Ringraziamo l’Asl To4 per la collaborazione – dicono i sindaci – sappiamo che il momento è delicato ma al di là del contributo dirigenziale e tecnico, la politica ha la sua responsabilità e ricopre un ruolo fondamentale di indirizzo e programmazione. Ora chiediamo una chiara presa di posizione da parte della Regione”

