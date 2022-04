Al rientro dalle vacanze pasquali, gli allievi delle Medie di Cuorgnè hanno cambiato scuola. Dato l’addio alla sede di Via XXIV Maggio, sono entrati in quella provvisoria che ospitava un tempo l’Istituto Salesiano. Mercoledì 6 aprile avevano fatto visita all’edificio che li accoglierà per il tempo necessario a demolire il fabbricato costruito cinquant’anni fa ed a costruirne uno nuovo, secondo il progetto approvato dalla precedente amministrazione.

Nei giorni delle vacanze insegnanti e personale amministrativo si sono pertanto dedicati all’impegnativo trasloco.