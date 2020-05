CUORGNE’. Fase 2: azzerata la Tari ai negozi per tutto il periodo di chiusura

“10082 – Ripartiamo Insieme”. Con questo slogan l’amministrazione comunale di Cuorgnè rilancia una serie di iniziative per la fase 2.

“Siamo in una situazione in cui le iniziative normative Nazionali e Regionali sono in continua evoluzione e quindi non è così semplice mantenere un necessario equilibrio economico per il Comune e al contempo agire concretamente per supportare le nostre attività economiche cittadine”, spiega in una nota l’assessore al Bilancio Laura Febbraro.

Questa mattina, in Giunta, sono state assunte una serie di decisioni per la comunità.

Eccole: esonero per le attività commerciali della Tosap sino al 100% per necessità spazi aggiuntivi sino al 31 dicembre; azzeramento del costo delle affissioni per un periodo di 15 giorni per tutti gli esercizi di vicinato cittadini ad esclusione della Grande Distribuzione; slittamento prima rata Tari per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 16 luglio; azzeramento Tari per tutti gli esercizi commerciali per il periodo di chiusura forzata, secondo le modalità stabilite dall’autorità di controllo; azzeramento quote utilizzo locali da parte di associazioni culturali, sportive, e sociali non a scopo di lucro dal periodo di congelamento dell’attività ed al momento sino al 31 luglio.

