Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“CUORGNE’ C’E’ – Noi ci siamo” è la lista che candida a sindaco Davide Pieruccini.

“L’età media è bassa – dice –. Abbiamo molti giovani e questo è importante: una di questi Michela Rota, è una studentessa 18 enne dell’Istituto XXV Aprile”. Non mancano naturalmente persone d’esperienza ma coinvolgere i ragazzi è una cosa importante. Altrettanto importate giudcia il fatto che siano state organizzate una sorta di ”primarie per decidere chi dovesse fare il sindaco e chi il vicesindaco. Sono stato scelto io e ringrazio Carmelo Russo per il suo impegno e per la sua correttezza. È un ottimo compagno di viaggio”.

Un’altra caratteristica contraddistingue la lista “CUORGNE’ C’E’: è l’unica delle quattro di cui si ha finora notizia che non sia guidata da un avvocato. E’ un avvocato Giovanna Cresto; è un avvocato Danilo Armanni; è un avvocato Mauro Pianasso, che sarà a capo della compagine messa in piedi della Lega e della quale non si conoscono ancora i candidati al consiglio. Quasi un record!

Davide Pieruccini, 49 anni, proviene da un diverso tipo di esperienza lavorativa: è infatti un operaio della Federal Mogul, con esperienza di delegato sindacale nella FIOM-CGIL.

Ecco l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale: Carmelo Russo Testagrossa, 68 anni, ingegnere e docente in pensione; Melania Giglio, 48, attrice; Patrizia Tannorella, 43, in attesa di occupazione; Lidia Perotti, 24, studentessa universitaria; Marco Bentivegna, 31, infermiere; Igor Violante, 34, commerciante; Domenico Cortese, 65, impiegato amministrativo in pensione; Giovanni Sciumbata, 23, lavoratore dipendente; Giuseppe Ferrando, 59, impiegato nel settore dei veicoli elettromobili, in pensione; Salvatore Iannizzi, 58, libero professionista; Alessandro Capone, 44, impiegato; Carla Tallone, 69, insegnante in pensione; Antonella Giampaolo, 43, agente di commercio; Marianna Malacarne, 43, artigiana; Monteu Cotto Alberto, 31, professore scuola secondaria.

Commenti