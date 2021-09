Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CUORGNE’. Elezioni, Pianasso presenta i suoi candidati. Quarta lista a presentarsi ufficialmente per la competizione elettorale di Cuorgnè, quella guidata da Mauro Pianasso che ha reso noti il proprio nome, il simbolo e la composizione giovedì 2 settembre.

Si chiama “Mauro Pianasso sindaco – Il cambiamento che aspettavi” e, contrariamente alle previsioni, non intende caratterizzarsi come “lista della Lega” ma come “civica, quale piena espressione della società civile: non si tratta di una formazione politica e [...]