CUORGNE’. Elezioni, è pronta anche la lista di Pieruccini. Si chiama “CUORGNE’ C’E’ ” ed è la terza delle liste cuorgnatesi che si presenta agli elettori. Davide Pieruccini sarà il candidato a sindaco, Carmelo Russo il vicesindaco. Pieruccini, come tutti sanno, è assessore uscente ed è in consiglio da dieci anni; l’ingegner Russo, dal canto suo, vanta un’esperienza lunghissima nell’amministrazione comunale, sia in maggioranza che all’opposizione.

Non si conoscono ancora i nomi degli altri candidati ma [...]