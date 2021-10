Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Almeno una ventina di schede sbagliate sono arrivate ai seggi di Cuorgnè, nel Torinese, dove sono in corso le operazioni di voto per eleggere il nuovo sindaco. Si tratta di schede destinate alle amministrative di Volpiano che, per errore, sono state inviate in alcuni seggi di Cuorgnè. Ad accorgersi del problema, questa mattina, è stato un elettore di Cuorgnè che, al seggio allestito alle scuole elementari, è entrato nella cabina per votare e si è trovato la scheda con le liste e i candidati a sindaco di Volpiano. I successivi controlli hanno permesso di recuperare almeno una ventina di schede sbagliate.

