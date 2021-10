Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ in dirittura d’arrivo lo spoglio per l’elezione del sindaco di Cuorgnè. Ma già si sa chi sarà il nuovo sindaco: è Giovanna Cresto che vince per una novantina di voti circa su Danilo Armanni.

“Sono felicissima – spiega al telefono, raggiante, la neo eletta prima cittadina -. Felice per la squadra. E’ una vittoria di misura, ma è andata bene. Lo sapevamo che sarebbe stata all’ultimo voto. Mi spiace solo che il secondo non sia stato Davide”.

In attesa dei dati ufficiali, si sa che secondo s’è piazzato Danilo Armanni, terzo Davide Pieruccini. Lontano dai primi Mauro Pianasso.

