CUORGNÈ. Ancora giorni di attesa a Cuorgnè per capire cosa accadrà nel prossimo confronto elettorale. Rispetto ad una, due settimane fa non si registrano novità di rilievo, almeno ufficialmente. L’impressione è però che di fatti nuovi non ve ne siano: chi aveva già posto le basi per una futura lista prosegue sul suo cammino; chi era ancora indeciso sulle alleanze rimane fermo.