Non ci sono solo le elezioni amministrative a tenere banco a Cuorgnè. Ieri sera, mercoledì 15 settembre, s’è infatti tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della Pro loco, in seconda convocazione, per eleggere il nuovo direttivo dell’associazione.

Elisa Crestetti (7 voti), Mauro Fenoglio Gaddò (9), Simone Gattiglio (9), Christian Lunardi (8), Angela Miletta Cossa (3), Nadia Oria (18), Elizabeth Pennock (7), Paola Pivari (1), Gioella Reano [...]



login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Sono stati eletti:(7 voti),(9),(9),(8),(3),(18),(7),(1),[...]