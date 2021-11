CUORGNÈ. A partire da venerdì 5 novembre è disponibile la prima raccolta della band cuorgnatese ANTINOMIA: s’intitola “FLORILEGIUM” e la si può trovare in tutti i Digital Store, in edizione limitata versione CD, in ascolto su Spotify e Deezer. In aggiunta al cofanetto è possibile acquistare in promo la versione Jacket CD in edizione limitata del [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.