CUORGNE’. Domenica 11 ottobre “El Mercà ca- I era na volta”

Domenica 11 ottobre si terrà a Cuorgnè “El Mercà ca-i era na vòlta” (Appuntamento con l’antiquariato minore) organizzato dalla città di Cuorgnè in collaborazione con l’associazione “Eventi” per la serie di manifestazioni “10082 Ripartiamo Insieme”. Si svolgerà dalle 8 alle 19, con qualsiasi tempo, in Piazza Martiri della Libertà.

Commenti