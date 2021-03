CUORGNE’. Covid e chiusure: i commercianti protestano in strada

Si è svolta stamattina a Cuorgnè in piazza d’Armi la manifestazione di protesta dei commercianti stremati dopo un anno di chiusure e mancati ristori.

Al loro fianco anche amministratori locali e autorità regionali.

“Questo continuo alternarsi di apertura e chiusura delle attività, comporta sicuramente una riduzione di reddito se non perdite per alcuni esercizi commerciali, che sono il risultato di sacrifici vostri o dei vostri genitori – è intervenuto l’assessore al Commercio, Carmelo Russo -. Durante il 1° lockdown ci siamo mossi come amministrazione per primi, proponendo la riduzione del 25% della Tari anno 2020, Tosap e vetrofanie e la possibilità di pubblicità sugli spazi pubblici con esonero della tassa sulla pubblicità. Certamente anche per questi nuovi periodi di chiusura e quindi per il 2021 il comune è chiamato a fare la sua parte. Voi siete i nostri operatori commerciali ed il comune deve adoperarsi per mettere tutti gli esercenti in condizione di andare avanti. Siamo in attesa per alcuni sconti tipo Tari che ci vengano incontro le normative nazionali, magari con il decreto Sostegno. Io mi sto adoperando per costruire un piano di rilancio del nostro commercio, e colgo l’occasione per divi di costituirvi come associazione, questo facilita il rapporto Assessorato – Commercianti”.

“Ho voluto fortemente scendere in piazza al loro fianco per attestare la mia solidarietà e quella della Regione – commenta il consigliere regionale della Lega Mauro Fava -. La protesta dei commercianti certifica una volta di più la misura del fallimento delle politiche del Governo Conte, fatte di annunci roboanti e di iniziative di facciata, dietro alle quali non c’era niente. Sulle spalle delle partite Iva è stato caricato il peso della crisi provocata dalla pandemia, senza che dietro alla strategia delle chiusure siano state applicate vere misure di ristoro. E a pagare lo scotto non sono stati solo i titolari delle attività, ai quali i risarcimenti promessi sono serviti solo a pagare una piccola parte delle spese fisse, ma anche i loro dipendenti, per molti dei quali la cassa integrazione promessa si è rivelata un miraggio”.

“Se vogliamo salvare tante attività dal fallimento, al di là di assicurare pronti ristori per le chiusure forzate, c’è solo una strada ed è quella della vaccinazione di massa in tempi rapidi – conclude Fava -. Per fortuna l’incapacità e l’arroganza della precedente gestione sulla campagna di immunizzazione è stata sostituita dalla professionalità e della competenza del generale degli alpini Francesco Paolo Figliuolo. Su di lui ricadono ora le nostre speranze e sono sicuro che siamo finalmente in buone mani”.

