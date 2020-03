CUORGNE’. Coronavirus, si mobilita il Rotaract per l’ospedale

Coronavirus, si mobilità il Rotaract di Cuorgnè per l’ospedale.

Il Rotaract Club Cuorgnè e Canavese ha deciso di avviare una raccolta fondi (a questo link qui) per il presidio ospedaliero di Cuorgnè, posto duramente sotto stress durante questa emergenza sanitaria.

“Con questa raccolta vogliamo essere vicini al nostro territorio e soprattutto alle istituzioni sanitarie ovvero medici e personale socio-sanitario. L’obiettivo sarà quello di acquistare un ECMO (ossigenazione extracorporea) attualmente presente solo in alcuni presidi ospedalieri piemontesi, del valore di circa 70.000€ ma saremo sempre in coordinamento con l’ASLTO4 qualora le necessità fossero diverse (la situazione d’emergenza è in costante cambiamento). A seguito delle nuove disposizioni nazionali siamo tutti chiamati a rinunciare ad un pezzo della nostra vita sociale per il bene Comune. Dimostriamo che anche il Canavese è pronto a fare la sua parte donando alla sua sanità simbolicamente quel che non può attualmente consumare (una cena, un aperitivo). Uniti ce la faremo; Canavese compreso“.

La donazione verrà erogata sul c/c dell’ASLTO4 con vincolo di destinazione dei fondi al Presidio Ospedaliero di Cuorgnè.

Commenti