Coronavirus. Scongiurata, almeno per ora, la chiusura notturna del pronto soccorso di Cuorgne’.

L’Asl To4 aveva proposto all’unità di crisi regionale la temporanea soppressione del servizio dalle 20 alle 8 per liberare medici da destinare agli ospedali di Ciriè, Ivrea e Chivasso.

L’opposizione del Comune e di molte forze politiche ha per ora congelato la chiusura. “Siamo riusciti a ottenere l’assegnazione di un medico volontario tra quelli arrivati la scorsa settimana da tutta Italia per assicurare la continuazione del servizio – spiega il consigliere regionale della Lega, Mauro Fava – sono diversi gli ospedali in Piemonte che hanno dovuto chiudere temporaneamente il pronto soccorso per far fronte all’emergenza, tuttavia, vista la posizione, quello di Cuorgnè è un servizio essenziale che non può essere tolto se non come misura estrema”.

